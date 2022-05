Brave and Beautiful anticipazioni 10 maggio 2022, Cesur e Suhan insieme per cercare la verità (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 10 maggio 2022 Suhan si appresta ad andare dalla figlia del vigilante per scoprire se è in grado di rintracciare il padre, ma scopre di avere un guasto alla macchina. Entra in scena a questo punto Cesur che le offre un passaggio data la situazione e che possono collaborare per arrivare alla verità. Si recano così da questa ragazza che purtroppo non è in grado di aiutarli. Seguite questo episodio anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity sempre alle ore 16:50. Uomini e Donne trono over, parla Catia: “Chi è davvero mia sorella Elisabetta” In un’intervista, la nuova dama del talk-show di Maria De Filippi ha parlato anche della sorella, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella puntata diandin onda martedì 10si appresta ad andare dalla figlia del vigilante per scoprire se è in grado di rintracciare il padre, ma scopre di avere un guasto alla macchina. Entra in scena a questo puntoche le offre un passaggio data la situazione e che possono collaborare per arrivare alla verità. Si recano così da questa ragazza che purtroppo non è in grado di aiutarli. Seguite questo episodio anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity sempre alle ore 16:50. Uomini e Donne trono over, parla Catia: “Chi è davvero mia sorella Elisabetta” In un’intervista, la nuova dama del talk-show di Maria De Filippi ha parlato anche della sorella, ...

