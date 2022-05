Brasile-Argentina | la Fifa respinge i ricorsi | la gara si disputerà a Zurigo

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) La sfida trasiufficialmente a. A renderlo noto è la, che ha respinto ipresentati dalle due Federazioni. Il match, in programma lo scorso 5 settembre, era stato sospeso a causa dell’ingresso in campo delle autorità sanitarie brasiliane. Queste volevano portare via dal terreno di gioco quattro giocatori dell’albiceleste, accusati di aver violato il protocollo Covid-19. Nonostante il match sia inutile ai fini della qualificazione ai Mondiali, laha ordinato che venga giocato. Confermate anche svariate sanzioni: 50mila franchi svizzeri per Cbf e Afa a causa della sospensione; 250mila alla Federazione brasiliana e 100mila a quella. SportFace.