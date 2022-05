Borussia Dortmund, vicino l’arrivo di Adeyemi: i dettagli (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Borussia Dortmund sta per chiudere per il gioiellino dell’RB Salisburgo Karim Adeyemi: i dettagli dell’accordo Il Borussia Dortmund sta per chiudere il primo colpo in vista della prossima stagione. I tedeschi dopo aver raggiunto l’accordo qualche mese fa, sono pronti a firmare le carte per portare Adeyemi in giallonero. All’RB Salisburgo andranno 38 milioni cash, mentre nel contratto del giocatore non sarà prevista nessuna clausola rescissoria. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilsta per chiudere per il gioiellino dell’RB Salisburgo Karim: idell’accordo Ilsta per chiudere il primo colpo in vista della prossima stagione. I tedeschi dopo aver raggiunto l’accordo qualche mese fa, sono pronti a firmare le carte per portarein giallonero. All’RB Salisburgo andranno 38 milioni cash, mentre nel contratto del giocatore non sarà prevista nessuna clausola rescissoria. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

