Borussia Dortmund, arriva il sostituto di Haaland: tutti i dettagli! (Di lunedì 9 maggio 2022) Manca poco ormai all’inizio del calciomercato ma già si sta entrando in una fase calda con le trattative. Le grandi squadre internazionali si stanno muovendo per allestire le rose della prossima stagione, con moltissimi top player pronti a cambiare casacca. Karim Adeyemi FC Salzburg Uno di questi potrebbe essere Erling Haaland, promesso sposo del Manchester City di Pep Guardiola. Stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe già arrivare l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni. Per questo motivo il Borussia Dortmund si sta già muovendo per il sostituto e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano avrebbe chiuso per una cifra vicina ai 38 milioni di euro l’acquisto di Karim Adeyemi dal Salisburgo. Per lui un contratto importante senza l’inserimento di clausola rescissoria. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) Manca poco ormai all’inizio del calciomercato ma già si sta entrando in una fase calda con le trattative. Le grandi squadre internazionali si stanno muovendo per allestire le rose della prossima stagione, con moltissimi top player pronti a cambiare casacca. Karim Adeyemi FC Salzburg Uno di questi potrebbe essere Erling, promesso sposo del Manchester City di Pep Guardiola. Stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe giàre l’annuncio ufficiale nei prossimi giorni. Per questo motivo ilsi sta già muovendo per ile secondo quanto riportato da Fabrizio Romano avrebbe chiuso per una cifra vicina ai 38 milioni di euro l’acquisto di Karim Adeyemi dal Salisburgo. Per lui un contratto importante senza l’inserimento di clausola rescissoria.

