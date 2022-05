Advertising

borghi_claudio : I 'flash crash' ?? Borsa: Europa resta pesante dopo flash crash Stoccolma - Economia - ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa in calo, Stoxx 600 cede il 2%. Pesano energia e informatica. Future Usa in flessione #ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa in calo, Stoxx 600 cede il 2%: Pesano energia e informatica. Future Usa in flessione - newsfinanza : Borsa: Europa prosegue in calo, Milano -1,4% -

Le Borse europee sono in netto calo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in flessione e mentre imperversa la guerra in Ucraina. Sui mercati torna il nervosismo con gli investitori ...Resiste al rialzo Leonardo (+2,04%), in una giornata positiva per molti titoli della difesa in. Bene anche Tenaris (+0,86%), anche se e' in calo il prezzo del greggio: il contratto consegna ...Sui mercati non si placano i timori per l'inflazione e le mosse delle banche centrali - Euro stabile, vendite diffuse sull'oro - Rendimento Btp al 3,2% ...Le Borse europee sono in netto calo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in flessione e mentre imperversa la guerra in Ucraina. (ANSA) ...