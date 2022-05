Borja Valero: «Stasera al Franchi mi emozionerò. Adoro i tifosi Viola» (Di lunedì 9 maggio 2022) Borja Valero, ex calciatore e opinionista su DAZN, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida Fiorentina Roma Borja Valero, ex calciatore e opinionista su DAZN, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida Fiorentina Roma. Le sue dichiarazioni: tifosi – «Al Franchi mi commuoverò. Sarà la chiusura di un cerchio, sarà il mio addio ufficiale al calcio, non poteva finire a Crotone. Stasera metterò il punto esclamativo. Andrò sul prato del Franchi con la mia famiglia e poi sotto alla Fiesole. Adoro i tifosi della Fiorentina, ero uno di loro senza saperlo». EUROPA – «A prescindere dall’Europa è stata una stagione pazzesca, in ogni caso spero riesca ad arrivarci. E’ mio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022), ex calciatore e opinionista su DAZN, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida Fiorentina Roma, ex calciatore e opinionista su DAZN, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida Fiorentina Roma. Le sue dichiarazioni:– «Almi commuoverò. Sarà la chiusura di un cerchio, sarà il mio addio ufficiale al calcio, non poteva finire a Crotone.metterò il punto esclamativo. Andrò sul prato delcon la mia famiglia e poi sotto alla Fiesole.della Fiorentina, ero uno di loro senza saperlo». EUROPA – «A prescindere dall’Europa è stata una stagione pazzesca, in ogni caso spero riesca ad arrivarci. E’ mio ...

