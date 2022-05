Bonus 200 euro, bonus trasporti e 110%: le ultime novità del decreto aiuti (Di lunedì 9 maggio 2022) Il governo rimette mano al decreto aiuti, varato lunedì scorso e che garantirà il famoso bonus da 200 euro di cui tanto si parla. Nel decreto aiuti sono contenuti oltre al bonus da 200 euro anche altri bonus, come quello per i trasporti pubblici da 60 euro. Non mancano poi le polemiche per il superbonus 110% che ha fatto discutere la maggioranza in questi ultimi giorni. Vediamo tutte le novità di oggi 9 maggio 2022. bonus 200 euro ultime novità: erogato anche a chi riceve reddito di cittadinanza, ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 9 maggio 2022) Il governo rimette mano al, varato lunedì scorso e che garantirà il famosoda 200di cui tanto si parla. Nelsono contenuti oltre alda 200anche altri, come quello per ipubblici da 60. Non mancano poi le polemiche per il superche ha fatto discutere la maggioranza in questi ultimi giorni. Vediamo tutte ledi oggi 9 maggio 2022.200: erogato anche a chi riceve reddito di cittadinanza, ...

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - pdnetwork : Ci siamo battuti per aiuti concreti a famiglie e imprese. Le nostre proposte sono state approvate: ?? Assegno… - kattokarta : RT @itsmeback_: Il prezzo dell'energia è cresciuto del 700%. Il bonus di 200 euro copre solo il 10% dei rincari. Vergogna! - SimoSerra80 : @itsmeback_ Se non sbaglio, il bonus di 200€ verrà coperto dalla variazione delle addizionali irpef - soteros1 : RT @grigiocemento: bonus 200€ all’anno per aiutare a pagare le bollette quando abbassando iva accise oneri di sistema e puttanate varie n… -