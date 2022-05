Bonetti: “Nel PNRR parità di genere come leva di sviluppo: puntiamo su leadership femminile” (Di lunedì 9 maggio 2022) Nelle ore in cui le dichiarazioni sulla (dis)parità di genere della celebre imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi fanno discutere e impazzano sui tabloid (ndr, la Franchi ha ammesso di assumere solo donne over 40 perché già hanno avuto figli e non sarebbero “distratte” dai problemi familiari), il Ministro alle Pari Opportunità Elena Bonetti ha voluto spiegare non solo come affermazioni di questo tipo siano da biasimare ma cosa stia facendo il Governo sul tema della parità di genere. “Il Governo Draghi ha da subito scelto di investire come asse prioritario della propria azione governativa e della visione anche da proporre al Paese sull’empowerment delle donne e sulla parità di genere. Lo abbiamo fatto con forza attraverso fondi ... Leggi su fmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Nelle ore in cui le dichiarazioni sulla (dis)didella celebre imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi fanno discutere e impazzano sui tabloid (ndr, la Franchi ha ammesso di assumere solo donne over 40 perché già hanno avuto figli e non sarebbero “distratte” dai problemi familiari), il Ministro alle Pari Opportunità Elenaha voluto spiegare non soloaffermazioni di questo tipo siano da biasimare ma cosa stia facendo il Governo sul tema delladi. “Il Governo Draghi ha da subito scelto di investireasse prioritario della propria azione governativa e della visione anche da proporre al Paese sull’empowerment delle donne e sulladi. Lo abbiamo fatto con forza attraverso fondi ...

