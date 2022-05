Bombe su scuola | strage di civili Mosca | è il giorno della grande parata ma rischiamo di perdere

Advertising

Gutierres: "Inorridito dalla strage di civili" Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "inorridito" dal raid che ha colpito unaa Lugansk, uccidendo 60 persone.Ha spiegato che nella"si trovavano in totale 90 persone" al momento del bombardamento. "... Ecco la minaccia di Putin Approfondisci: Ucraina: trovata morta la 13enne Sofia, colpita dalle...Gutierres: "Inorridito dalla strage di civili" Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "inorridito" dal raid che ha colpito una scuola a Lugansk, uccidendo 60 ...Inizierà tra poche ore a Mosca la parata per il Giorno della Vittoria in ricordo della fine della Seconda Guerra mondiale. Atteso il discorso del presidente Putin, che ieri in un messaggio inviato ai ...