Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti lunedì 9 maggio

Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di lunedì 9 maggio 2022. Prosegue l'opera di monitoraggio con i dati relativi all'evoluzione della pandemia in una delle regioni più colpite. Come ogni giorno la Regione ha emanato il Bollettino relativo alle ultime 24 ore per quanto riguarda nuovi contagi, morti e guariti da Covid. Ecco di seguito il dettaglio della giornata odierna. oggi si registrano 1.119 nuovi contagi, 2 morti, 25 in terapia intensiva 810 nei reparti ordinari. Sono inoltre 57.095 gli attualmente positivi.

