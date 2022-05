Bollettino Covid di lunedì 9 maggio: 17.155 casi e 82 morti. Ricoveri e terapie intensive in lieve risalita (Di lunedì 9 maggio 2022) Covid in Italia , il Bollettino di lunedì 9 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.155 su 126.559 tamponi (ieri erano stati 30.804 su 203.454 ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022)in Italia , ildi2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.155 su 126.559 tamponi (ieri erano stati 30.804 su 203.454 ...

Advertising

zazoomblog : Bollettino Covid Italia oggi 9 maggio 17.155 nuovi casi e 84 morti: tasso di positività al 135% - #Bollettino… - corrierebologna : Covid in Emilia-Romagna, il bollettino: 2.095 nuovi casi e 5 morti - GabZeno : RT @grandebluff: Covid, il bollettino di oggi 9 maggio: 17.155 nuovi contagi, 84 morti, tasso di positività in calo... sotto i 60 anni sani… - MusinguzOscar : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino: 17.155 nuovi casi e 84 morti. Tasso di positività al 13,5% - ninda1952 : RT @RaiNews: Il bollettino: giù i contagi (complice anche il weekend), dimezzato tasso di positività (al 13,5%) -