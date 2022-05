Bollette, come funzionerà il bonus 200 euro: risolto il nodo colf, la famiglia non verserà l’assegno (Di lunedì 9 maggio 2022) Il bonus 200 euro – destinato a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati per far fronte ai recenti e ormai insostenibili rincari soprattutto su Bollette di gas e luce – non graverà sulle famiglie che hanno assunto colf e badanti. Si tratta, dunque, di datori di lavoro “particolari” visto che, a differenza degli altri, non agiscono come sostituti d’imposta prelevando ogni mese l’Irpef dovuta. Insomma, chiedere alle famiglie di anticipare i 200 euro sarebbe stato troppo complicato, secondo il governo Draghi. La soluzione prospettata finora potrebbe essere quella di consentire alle famiglie di fare una richiesta all’Inps simile a quella prevista per l’erogazione del bonus Covid nel 2020. Il provvedimento sul bonus è atteso in Gazzetta ufficiale a ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Il200– destinato a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati per far fronte ai recenti e ormai insostenibili rincari soprattutto sudi gas e luce – non graverà sulle famiglie che hanno assuntoe badanti. Si tratta, dunque, di datori di lavoro “particolari” visto che, a differenza degli altri, non agisconosostituti d’imposta prelevando ogni mese l’Irpef dovuta. Insomma, chiedere alle famiglie di anticipare i 200sarebbe stato troppo complicato, secondo il governo Draghi. La soluzione prospettata finora potrebbe essere quella di consentire alle famiglie di fare una richiesta all’Inps simile a quella prevista per l’erogazione delCovid nel 2020. Il provvedimento sulè atteso in Gazzetta ufficiale a ...

