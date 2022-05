Bollette, cambiano i contratti con i fornitori: cosa sta succedendo (Di lunedì 9 maggio 2022) La crisi energetica, esasperata dalla guerra in Ucraina, ha fatto inevitabilmente aumentare il costo dell’energia anche in Italia. Il risultato è che le Bollette sono sempre più costose. Ma non solo: mentre prima potevamo almeno trovare soluzioni più vantaggiose grazie a prezzi bloccati, ora anche questa opzione sembra sfumata. I fornitori non riescono più a proporre ai clienti delle offerte che prevedevano di pagare un prezzo fisso ogni mese, come succedeva fino a qualche mese fa. Bollette in aumento per alcuni utenti: il motivo Alcuni utenti hanno già ricevuto un avvertimento, ad altri arriverà a breve. “Con riferimento al Tuo contratto a mercato libero di energia elettrica e/o gas, a causa della mutata situazione di mercato, si rende necessario apportare alcune modifiche al tuo contratto, che in ogni caso non verranno applicate ... Leggi su tvzap (Di lunedì 9 maggio 2022) La crisi energetica, esasperata dalla guerra in Ucraina, ha fatto inevitabilmente aumentare il costo dell’energia anche in Italia. Il risultato è che lesono sempre più costose. Ma non solo: mentre prima potevamo almeno trovare soluzioni più vantaggiose grazie a prezzi bloccati, ora anche questa opzione sembra sfumata. Inon riescono più a proporre ai clienti delle offerte che prevedevano di pagare un prezzo fisso ogni mese, come succedeva fino a qualche mese fa.in aumento per alcuni utenti: il motivo Alcuni utenti hanno già ricevuto un avvertimento, ad altri arriverà a breve. “Con riferimento al Tuo contratto a mercato libero di energia elettrica e/o gas, a causa della mutata situazione di mercato, si rende necessario apportare alcune modifiche al tuo contratto, che in ogni caso non verranno applicate ...

