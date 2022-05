Bimbo si allontana da casa | ritrovato dalla Polfer a Napoli

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alle 20 di ieri è arrivata alla Sala Operativa del Compartimento Polizia Ferroviaria, la nota di ricerca di un bambino di 8 anni di nazionalità libicatosi dain provincia di. I genitori, disperati, si sono recati a fare denuncia nella locale stazione dei Carabinieri. Contemporaneamente, il capotreno del treno metropolitano 20995 (Pozzuoli-San Giovanni Barra), partito da Pozzuoli, ha segnalato la presenza a bordo di un minore non accompagnato. Ad attenderlo, nella stazione di piazza Garibaldi, la pattugliache prende in consegna il minore. Accudito, rifocillato e tranquillizzato dai poliziotti, il bambino ha riferito di essersito danel ...

Nella mattinata scorsa, intorno alle ore 12,15, personale della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia, si recava presso il locale scalo ferroviario, poiché alla Sala Radio del Commissariato, ......che avevano notato la presenza delintento a camminare sui binari dalle parti della stazione di Senigallia.