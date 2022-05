Advertising

Arypigliate : @Dzweighty @DitoAll Vi ricordo che ci esce un bimbo formato. Se la regola della L é valida rischia meno con lui che… -

Gazzetta del Sud

Era da poco suonata la campanella della ricreazione all'istituto comprensivo Perugia 13, Ponte Valleceppi , quando, in classe, uno degli alunni della maestra Flavia Napolitano, è diventato blu. Un ...... in cui il lavoro femminileun'ulteriore contrazione, è indispensabile che le istituzioni ... una divisa, una tuta o unin braccio, erano tutti in egual misura testimoni di quella ... Bimbo rischia di soffocare per una merendina, maestra lo salva: "L'ho visto fare in una serie tv..." “Eravamo in classe, durante la ricreazione . Gli alunni stavano facendo colazione. A un certo punto l’ho notato: il bambino era ...La polizia postale ha lanciato un alert sul pupazzo Huggy Wuggy. "Potrebbe essere pericoloso per bimbi più piccoli", ha fatto sapere la polizia, che cerca di sensibilizzare i genitori affinché evitino ...