Bianchi assicura | Entro il 2024 verranno assunti 330mila nuovi insegnanti

(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - "Stiamo investendo massicciamente nella formazione dei nostri. Nei prossimi dieci anni gliandranno in pensione, quest'anno abbiamo già assunto tramite concorso 110mila persone, ne assumeremo altri 150mila quest'anno e 70milail. Abbiamo anticipato il turnover". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio, durante il suo intervento all'incontro '35 anni di Erasmus: una storia di successo', nell'ambito del Festival d'Europa a Firenze. "Ma per tutti coloro che entreranno - aggiunge- abbiamo dato un percorso chiaro, che dopo la magistrale prevede 60 crediti di un percorso garantito dalle nostre università, però partecipato dalle nostre scuole, con un massiccio ricorso al tutoraggio da parte dei nostri docenti migliori".

