(Di lunedì 9 maggio 2022)il portiere del Torino che sabato hail. Ne scrive la Gazzetta che ha raccolto alcune sue dichiarazioni: «Si è visto anche col Napoli che siamo un gruppo competitivo, la sfida è stata decisa da un episodio sfortunato per noi: senza quella deviazione casuale sarei arrivato sul tiro di Fabian». Deldice: «? Loe ho deciso di lanciarmi sulla miaperché gli5 o 6 rigori liin quell’angolo. Poi sono stato anche assistito dalla fortuna perché comunque non era facile arrivare su quella palla». E fa i complimenti al Napoli: squadra che sotto diversi aspetti mi ha impressionato più di ...

napolista : Berisha: «il rigore parato a Insigne? Lo avevo studiato, gli ultimi li aveva tirati sempre a destra» Il portiere d… - ThunderRoadFC : Si fa tosta la corsa alla finale di Europa League. Il Cobra Kai ha un rigore parato da Berisha e i gol allo scadere… - ContropiedeA : Dopo un primo tempo non esaltante il Napoli si sblocca nella ripresa e vince la gara con il Torino. Migliore in cam… - ansacalciosport : Serie A: Torino-Napoli 0-1. Fabian Ruiz fa centro dopo rigore parato da Berisha a Insigne | #ANSA - andrea66769767 : RT @DAZN_IT: Fabian #Ruiz abbatte il muro Granata?? #Insigne si fa parare un rigore da #Berisha ma lo ???? regala i 3?? punti agli azzurri #… -

... Mertens, Vojvoda, Lozano, Singo, Zambo Anguissa Recupero: 1 pt, 5 st Assist: - Gol vittoria: Fabian Ruiz Gol da fuori: - Gol dalla panchina: -causato: -parato/sbagliato:/...... il Napoli ha vinto a Torino grazie al gol di Fabián Ruiz, ma il capitano ha sbagliato un. L'... Pesa, immediatamente dopo, anche l'occasione fallita a tu per tu con, con Lozano ...Il suo contratto scadrà nel 2023, la trattativa per il rinnovo è congelata da tempo senza margini di sviluppo e Fabian è già ora uno degli uomini-mercato in vetrina. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Loren ...TORINO (ITALPRESS) - Insigne sbaglia un rigore ma il Napoli espugna l'Olimpico Grande Torino grazie a una rete di Fabian Ruiz e tiene vive, solo virtualmente, le possibilità titolate degli azzurri. Al ...