Beautiful | anticipazioni americane | “Hai ucciso tuo figlio” | emerge una verità shock

Leggi su sologossip

(Di lunedì 9 maggio 2022) ; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap. State seguendo le nuove puntate di? Negli episodi attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma questo è solo l’inizio! Dall’America, infatti, arrivanodavvero sconvolgenti: i colpi di scena saranno tantissimi. Se non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.