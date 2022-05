Beatriz Marino nasconde un segreto | di cosa si tratta

Advertising

blogtivvu : Isola dei Famosi, il segreto di Beatriz Marino: ecco cosa “nasconde” la ex fidanzata di Roger - ParliamoDiNews : Isola 16, Guendalina Tavassi e il sospetto su Roger e Beatriz Marino #LIsoladeifamosi - infoitcultura : Estefania Bernal chiede spiegazioni a Roger Balduino e Beatriz Marino, Nicola Savino commenta: “Parac**o” - infoitcultura : Beatriz Marino, Roger Balduino confessa: 'sei la fidanzata che ho amato più di tutte'/ Estefana superata? - zazoomblog : Estefania Bernal chiede spiegazioni a Roger Balduino e Beatriz Marino Nicola Savino commenta: “Paraco” -… -

è volata in Honduras per "riprendersi" il suo ex fidanzato Roger Balduino ma la sua missione all' Isola dei Famosi è fallita. Nel frattempo, Dagospia prima del suo ingresso, aveva ...stato alquanto deludente per alcuni telespettatori dell' Isola dei Famosi il triangolo che ha visto protagonisti Roger Balduino , l'ex fidanzatae la nuova fiamma Estefania Bernal . Un triangolo che è durato pochissimi giorni e ha visto la bellaabbandonare l'Isola ieri, alla fine di un confronto a tre. Eppure tanti ...Roger perde di credibilità di fronte al pubblico e ora arriva anche una rivelazione choc da un personaggio famoso. Il ragazzo non avrà vita facile all’Isola dei Famosi, soprattutto dopo questa rivelaz ...Guendalina Tavassi è protagonista di una sorpresa, può infatti riabbracciare il suo fidanzato Federico, detto “Cuore”, ma per farlo ha dovuto affrontare un “sacrificio”... Resa dei conti e confronto f ...