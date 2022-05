Bayern Monaco | dalla Germania | “Bavaresi su Mané del Liverpool”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il, dopo l’uscita di scena ai quarti di finale della Champions League 2021/2022 per mano del Villarreal, è alla ricerca di un profilo di livello assoluto per l’attacco. Tra i vari giocatori sotto la lente attenta della dirigenza bavarese, vi è un calciatore in particolare ad attirare l’attenzione, ossia Sadio; secondo quanto riportato recentemente da ‘Sky Deutschland’, infatti, ilavrebbe già avviato dei contatti con l’agente dell’attaccante senegalese in forza al, con Hasan Salihamidzic in persona a incontrarlo. Come da parole del direttore sportivo bosniaco, peraltro, ex Juventus: “Dobbiamo vedere cosa è possibile e cosa no, abbiamo delle idee creative. Stiamo cercando di rinforzare la parte cruciale della squadra, avremo tre partite a settimana dopo i ...