Bayern | 20 milioni per un nuovo centrocampista

Alex_Cruijff14 : RT @idirinho_93: 'Pobbaaa, Pobbaaa!! Agnelli portaci Pobbaaaa!!' E intanto il Bayern si è assicurato uno dei centrocampisti più promettent… - PaolaRgnm : RT @AlexTheLondoner: Qualche giorno fa ho scritto che Bayern e City, negli anni di #Guardiola, hanno speso sul mercato 1,28 MILIARDI DI EUR… - Silvia_Mio86 : RT @idirinho_93: 'Pobbaaa, Pobbaaa!! Agnelli portaci Pobbaaaa!!' E intanto il Bayern si è assicurato uno dei centrocampisti più promettent… - idirinho_93 : 'Pobbaaa, Pobbaaa!! Agnelli portaci Pobbaaaa!!' E intanto il Bayern si è assicurato uno dei centrocampisti più pro… - Dottor_Strowman : Mbappè combattuto a suon di centinaia di milioni City con l'ennesimo mercato da star Bayern che cerca Manè NON AVE… -

La concorrenza per lui è agguerritissima ( Liverpool , Leicester ,Monaco , Juventus e ... però, non ha la forza economica per spendere la cifra richiesta dal patron granata ( 30\35di ...... la situazione contrattuale può giocare a favore delle pretendenti, facendo abbassare le pretese delMonaco rispetto alle richieste attuali che potrebbero tranquillamente sforare i 70. ... Il Bayern guarda ancora a Lipsia: pronti 20 milioni per Laimer. Ma c'è anche l'ex Rangnick Arrivato dal Psv Eindhoven per 12,5 milioni di euro più bonus, l'esterno olandese è finito nel mirino del Bayern Monaco, che potrebbe arrivare a mettere sul piatto una cifra superiore ai 40 ...La Juventus deve anche in attacco: nel Bayern Monaco da risolvere la questione Gnabry, accostato ai bianconeri, che ha rifiutato il rinnovo ...