“Basta, ora basta”. Isola dei Famosi, Edoardo contro Guendalina: scoppiano i fratelli Tavassi (Di lunedì 9 maggio 2022) Siamo vicini ad una nuova puntata dell”Isola dei Famosi’, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 9 maggio. In attesa di capire cosa succederà davanti a Ilary Blasi e agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, a far discutere in queste ore è stato un battibecco tra Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi. Ebbene sì, sono stati proprio fratello e sorella ad avere una lite e ad accendere il clima in Honduras. C’è un motivo ben preciso dietro la sfuriata dell’uomo, ormai stanco di questa situazione. Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi sono stati protagonisti anche nell’ultimo appuntamento dell”Isola dei Famosi’. Lei si è fatta tagliare i capelli da lui per poter incontrare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Siamo vicini ad una nuova puntata dell”dei’, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 9 maggio. In attesa di capire cosa succederà davanti a Ilary Blasi e agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, a far discutere in queste ore è stato un battibecco tra. Ebbene sì, sono stati proprio fratello e sorella ad avere una lite e ad accendere il clima in Honduras. C’è un motivo ben preciso dietro la sfuriata dell’uomo, ormai stanco di questa situazione.sono stati protagonisti anche nell’ultimo appuntamento dell”dei’. Lei si è fatta tagliare i capelli da lui per poter incontrare il ...

Advertising

silvia_sb_ : Ricordo a quelli che “in effetti le madri sono un problema per le aziende” che Ursula von der Leyen ha 7 figli. Bas… - Azione_it : Il silenzio del Pd davanti ai 'no a tutto' dei 5S, l'involuzione del centrodestra e i loro 'liberi tutti'. Ora bast… - lucianonobili : L’economia circolare non è quella in cui da fondatore vieni riciclato a consulente lautamente retribuito. In tutta… - Giacome1Valerio : @Milly__24__ Maledetto! E ora basta, c' hai proprio rotto!!!! - Sara_CDA78 : Ho visto serie con attori eccellenti e molto molto famosi..chiudere i battenti..in Turchia purtroppo contano solo i… -