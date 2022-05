Basket, playoff Serie A2 2021/22: 77-55 tra Scafati e Casale Monferrato, i campani si portano sul 2-0 nella serie (Di lunedì 9 maggio 2022) Termina 77-55 il match tra Givova Scafati e Novipiù JB Casale Monferrato, valevole per gara-2 dei quarti di finale di serie A2 2021/2022. Un risultato prezioso per Scafati quello ottenuto al PalaMangano, che permette ai campani di portarsi sul 2-0 nella serie. Per i campani grande prestazione di Daniel autore di 18 punti con 6/6 con i tiri da due, così come di Cournooh con i suoi 13 punti messi a segno. Per gli ospiti invece buona partita di Williams con 14 punti realizzati e con un buon 2/3 con i tiri da tre, seguito poi da Okeke autore di 9 punti in tutto il match. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita parte bene Scafati, grazie soprattutto ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Termina 77-55 il match tra Givovae Novipiù JB, valevole per gara-2 dei quarti di finale diA2/2022. Un risultato prezioso perquello ottenuto al PalaMangano, che permette aidi portarsi sul 2-0. Per igrande prestazione di Daniel autore di 18 punti con 6/6 con i tiri da due, così come di Cournooh con i suoi 13 punti messi a segno. Per gli ospiti invece buona partita di Williams con 14 punti realizzati e con un buon 2/3 con i tiri da tre, seguito poi da Okeke autore di 9 punti in tutto il match. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita parte bene, grazie soprattutto ...

