Basket | playoff Serie A2 2021 2022 | Ravenna vince anche gara-2 | Torino sotto 2-0 nella serie

La OraSì Ravenna batte la Reale Mutua Torino in gara-2 dei quarti di finale dei playoff della serie A2 2021/2022 di Basket. e si ripete dopo aver vinto gara-1 due giorni fa, peraltro con un punteggio molto simile: 81-71 l'altra sera, 84-71 stasera, al termine di un incontro comunque equilibrato che ha visto i piemontesi sempre costretti a inseguire, ma mai troppo indietro nel punteggio. Adesso la serie, sul 2-0 per i romagnoli, si sposta in terra piemontese per gara-3 e l'eventuale gara-4. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Dopo l'iniziale tripla di De Vico che frutta il 2-6 per la Reale Mutua, c'è un ottimo momento ...

