“Avatar | La Via dell’Acqua” | svelato il primo trailer del sequel

È stato diffuso il primo trailer di "Avatar: La Via dell'Acqua", sequel diretto sempre da James Cameron del film (del 2009) che ha fatto registrare il maggior incasso di tutti i tempi al cinema e ha vinto tre Oscar. Uscirà nelle sale dal 14 dicembre. Il film è ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo e inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita.

