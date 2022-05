Austria: anche ministra economia Schramboeck lascia (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo le dimissioni della ministra all'agricoltura Elisabeth Koestinger Schramboeck, la ministra dell'economia Margarete Schramboeck ha confermato le sue dimissioni con un videomessaggio su Facebook. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo le dimissioni dellaall'agricoltura Elisabeth Koestinger, ladell'Margareteha confermato le sue dimissioni con un videomessaggio su Facebook. L'...

Advertising

GdB_it : Austria: anche ministra economia Schramboeck lascia - UffPost : RT @ninostradamuss: ???? AUSTRIA: 75% DICE NO ALLA NATO. AUSTRIACI CONTRARI ANCHE ALL’INGRESSO DELL’UCRAINA IN UE La neutralità resta un dog… - MicheleMagistr3 : La realtà bussa sempre alla porta e frantuma le velleità degli europeisti latini. (Anche se, in questo caso, è cu… - Toniapatty : RT @ninostradamuss: ???? AUSTRIA: 75% DICE NO ALLA NATO. AUSTRIACI CONTRARI ANCHE ALL’INGRESSO DELL’UCRAINA IN UE La neutralità resta un dog… - Cleo_55 : @FLAVIOT16 @DeodatoRibeira @FmMosca Mi pare di aver letto che in Nuova Zelanda l'obbligo lo avessero tolto a seguit… -