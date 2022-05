Audi RS Q e-tron - Cuore da Formula E, anima off-road: abbiamo guidato l'elettrica nata per la Dakar - VIDEO (Di lunedì 9 maggio 2022) Dakar 2022, l'edizione del debutto assoluto di un'auto elettrica. Noi c'eravamo, per vedere come se la sarebbero cavata quelle tre trong>Audi trong> a batteria. E quelli di Ingolstadt, proprio laggiù, ci avevano promesso che appena ci fosse stata l'occasione Quattroruote sarebbe stato il primo media a guidare la RS Q e-tron. Promessa mantenuta: il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, ha infatti avuto modo di testare sul circuito off-road di Loelle, in Sardegna, uno dei tre prototipi con cui l' trong>Audi trong> ha corso il raid desertico, con gli equipaggi Sainz/Cruz, Peterhansel/Boulanger ed Ekström/Bergkvist; quest'ultimo, è stato il navigatore durante il nostro test. Un'esperienza eccezionale non soltanto per il privilegio concesso a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 9 maggio 2022)2022, l'edizione del debutto assoluto di un'auto. Noi c'eravamo, per vedere come se la sarebbero cavata quelle tretrong> a batteria. E quelli di Ingolstadt, proprio laggiù, ci avevano promesso che appena ci fosse stata l'occasione Quattroruote sarebbe stato il primo media a guidare la RS Q e-. Promessa mantenuta: il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, ha infatti avuto modo di testare sul circuito off-di Loelle, in Sardegna, uno dei tre prototipi con cui l'trong> ha corso il raid desertico, con gli equipaggi Sainz/Cruz, Peterhansel/Boulanger ed Ekström/Bergkvist; quest'ultimo, è stato il navigatore durante il nostro test. Un'esperienza eccezionale non soltanto per il privilegio concesso a ...

