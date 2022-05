Attacco missilistico su Odessa durante la visita del presidente del Consiglio europeo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ildel, Charles Michel, ha dovuto rifugiarsiunaa causa di un, secondo un funzionario dell'UE.un incontro con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, "i partecipanti hanno dovuto interrompere l'incontro per rifugiarsi mentre i missili colpivano di nuovo la regione". Michel stavando la città nel sud-ovest per assistere all'impatto della guerra russa sulle catene di approvvigionamento globali. È stato informato dal capo della marina ucraina in particolare sui danni causati dai missili russi lanciati dal mare e ha potuto assistere in prima persona alla distruzione di un edificio residenziale e al suo impatto sui civili. Le ...

Advertising

GiovaQuez : La persona morta a causa dell'attacco missilistico su Kiev mentre era presente in città il Segretario dell'Onu, Ant… - Adnkronos : #Ucraina: attacco missilistico a #Odessa durante la visita del presidente del Consiglio #Ue #Michel. - MediasetTgcom24 : Ucraina, attacco missilistico su Odessa durante visita Michel #ucraina #russia #guerra #kiev #nato #ue #putin… - EduardovicEv : RT @terapia_d_urto: Ma che ca**o abbiano dementicato a Odessa?? Volevano solo divertirsi a cacciare i russi? ?? I media ucraini scrivono c… - zazoomblog : Ucraina attacco missilistico a Odessa durante la visita di Charles Michel - #Ucraina #attacco #missilistico -

...costretto a ripararsi in un rifugio antiaereo a seguito di un allarme per un raid... Con l'all'Ucraina Mosca ha risposto a 'una minaccia diretta vicino ai confini russi', perché 'un ...... paura oggi per il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in visita ad Odessa, e costretto a correre in un rifugio antiaereo per unrusso. E i civili sono sempre più un ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha dovuto nascondersi nei rifugi durante la sua visita di oggi ad Odessa a causa di un attacco missilistico. Lo ...Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Oggi è la "giornata della vittoria" per i russi che hanno annunciato una grande parata ...