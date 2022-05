ATP Roma 2022 | bene Carreno Busta e De Minaur Fognini tiene alta la bandiera italiana | Wawrinka vince la sua prima partita dopo l’infortunio

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al Masters 1000 di. Sulla terra rossasi sono disputate oggi addirittura tredici partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Tra i quattro italiani in campo soltanto Fabioriesce a superare il turno. Il ligure (n.56 al mondo) batte l’austriaco Dominic Thiem (n.162) per 6-4 7-6(5) e si regala il sedicesimo di finale contro ilnte del match tra Jannik Sinner e Pedro Martinez. Per quanto riguarda gli azzurri sconfitti escono in due set sia Flavio Cobolli (n. 150) sia Giulio Zeppieri (n. 227) rispettivamente contro lo statunitense Jenson Brooksby (n. 38) e il russo Karen Khachanov (n.24), mentre si arrende al terzo parziale per 7-6(5) 3-6 6-3 Lorenzo Sonego (n.28) contro il canadese ...