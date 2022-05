Atletica: Tamberi pronto al debutto, 'a Doha in forma, al Golden Gala voglio l'Olimpico pieno' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - C'è sempre una sfida nuova. C'è sempre un'asticella da alzare. Motivato, carico, pronto a spaccare il mondo, già a partire dal debutto di venerdì 13 maggio a Doha nella prima tappa della Wanda Diamond League. Da campione in carica. Come mai accaduto a nessun italiano nella storia del circuito dei diamanti. Gianmarco Tamberi vive di adrenalina e di competizione: il campione Olimpico del salto in alto parla alla stampa al Palaindoor di Ancona alla vigilia della partenza per il Qatar, prima tappa di un ciclo di gare che proseguirà a Birmingham il 21 maggio, Trieste il 28, Ostrava il 31 e Roma il 9 giugno per il Golden Gala Pietro Mennea, quindi gli Assoluti di Rieti nel weekend del 25-26 giugno: “So di star bene fisicamente, anche se non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - C'è sempre una sfida nuova. C'è sempre un'asticella da alzare. Motivato, carico,a spaccare il mondo, già a partire daldi venerdì 13 maggio anella prima tappa della Wanda Diamond League. Da campione in carica. Come mai accaduto a nessun italiano nella storia del circuito dei diamanti. Gianmarcovive di adrenalina e di competizione: il campionedel salto in alto parla alla stampa al Palaindoor di Ancona alla vigilia della partenza per il Qatar, prima tappa di un ciclo di gare che proseguirà a Birmingham il 21 maggio, Trieste il 28, Ostrava il 31 e Roma il 9 giugno per ilPietro Mennea, quindi gli Assoluti di Rieti nel weekend del 25-26 giugno: “So di star bene fisicamente, anche se non ...

Advertising

TV7Benevento : Atletica: Tamberi pronto al debutto, 'a Doha in forma, al Golden Gala voglio l'Olimpico pieno' -… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? Tamberi: “A Doha in forma, a Roma vorrei l’Olimpico pieno” ?? L’oro di Tokyo @gianmarcotamber debutta vener… - viveremarche : Atletica, al via la stagione all'aperto: attesa per il debutto di Tamberi a Doha - vivereancona : Atletica, al via la stagione all'aperto: attesa per il debutto di Tamberi a Doha - zazoomblog : Atletica: Tamberi riparte da Doha Mondiali Eugene il mio chiodo fisso - #Atletica: #Tamberi #riparte #Mondiali -