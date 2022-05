Atletica, Tamberi: “Mondiali di Eugene chiodo fisso, è il mio unico obiettivo dell’anno” (Di lunedì 9 maggio 2022) Gianmarco Tamberi, oro olimpico del salto in alto, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prima tappa di Diamond League, il 13 maggio a Doha. L’azzurro gareggerà in casa del suo amico nonché rivale Mutaz Essa Barshim, ma il suo obiettivo è un altro: “Roma è una splendida tappa per preparare al meglio Eugene, ma non c’è paragone. Eugene è un chioso fisso, il mio più grande – se non unico – obiettivo stagionale. Avere Roma prima è fondamentale – ha spiegato Tamberi – Non vedo l’ora di scendere in pedana all’Olimpico di fronte a tanta gente. Mi auguro una discreta condizione tecniche per poter saltare buone misure già al Golden Gala, nonostante non sia l’obiettivo principale. Le gare? Più sono importanti più riesco ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Gianmarco, oro olimpico del salto in alto, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prima tappa di Diamond League, il 13 maggio a Doha. L’azzurro gareggerà in casa del suo amico nonché rivale Mutaz Essa Barshim, ma il suoè un altro: “Roma è una splendida tappa per preparare al meglio, ma non c’è paragone.è un chioso, il mio più grande – se nonstagionale. Avere Roma prima è fondamentale – ha spiegato– Non vedo l’ora di scendere in pedana all’Olimpico di fronte a tanta gente. Mi auguro una discreta condizione tecniche per poter saltare buone misure già al Golden Gala, nonostante non sia l’principale. Le gare? Più sono importanti più riesco ad ...

