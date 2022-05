Atalanta | Arctos Sports Partners nuovi soci di minoranza del club

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ancora fondi americani per l’: laetà di investimentiha acquistato una quota didelAltri investitori americani per l’. Dopo l’ingresso di Pagliuca inetà, arriva anche il fondo di investimenti. Il fondo texano, secondo quanto riportato da Sportico, avrebbe acquisito una quota diall’interno delper una spesa di 36 Milioni di euro. A favorire l’ingresso sarebbe stato proprio Pagliuca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @Atalanta_BC | Arctos Sports Partners acquista una quota di minoranza del club - tcm24com : Atalanta, Arctos Sports Partners acquista una minoranza della società #Atalanta - Filippomaggi97 : ?? Novità importanti in casa #Atalanta. Secondo quanto riferito da Sportico, la società di investimenti Arctos Sport… - 100x100Napoli : Atalanta, Arctos Sports Partners acquista una quota di minoranza - atalantamfchora : RT @DiMarzio: #SerieA, @Atalanta_BC | Arctos Sports Partners acquista una quota di minoranza del club -

Sport Fanpage

Novità per quanto concerne la proprietà atalantina con il gruppo di Private Equity che avrebbe acquisito una piccola percentuale Non si fermano i movimenti di quote in casa Atalanta. Dopo l’ingresso d ...Secondo quanto riferito da Sportico, la società di investimenti Arctos Sports Partners ha acquistato una quota di minoranza dell'Atalanta ...