Astronauti russi improvvisano la parata del 9 maggio a bordo della Stazione spaziale internazionale – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) I cosmonauti russi hanno improvvisato oggi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) una simbolica parata della Vittoria usando i modellini di un aereo da attacco Ilyushin Il-2 della Seconda guerra mondiale e di una navicella spaziale Soyuz MS. Il gesto dei cosmonauti sull’Iss, Oleg Artemyev, Denis Matveyev e Sergey Korsakov, – spiega l’agenzia russa Tass – serviva per commemorare il 77esimo anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) I cosmonautihanno improvvisato oggi a(Iss) una simbolicaVittoria usando i modellini di un aereo da attacco Ilyushin Il-2Seconda guerra mondiale e di una navicellaSoyuz MS. Il gesto dei cosmonauti sull’Iss, Oleg Artemyev, Denis Matveyev e Sergey Korsakov, – spiega l’agenzia russa Tass – serviva per commemorare il 77esimo anniversariovittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

