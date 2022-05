Aston Villa vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 9 maggio 2022) La leggenda dei Reds Steven Gerrard cercherà di mettere un’altra ammaccatura nelle speranze del titolo della Premier League del suo ex club quando il Liverpool si recherà all’Aston Villa martedì 10 maggio. I Lions hanno vinto 3-1 a Burnley nel fine settimana, mentre la squadra di Jurgen Klopp è stata costretta ad accettare un punto nell’1-1 contro il Tottenham Hotspur. Il calcio di inizio di Aston Villa vs Liverpool è previsto alle 21 Prepartita Aston Villa vs Liverpool: a che punto sono le due squadre? Aston Villa Mentre Gerrard deve ancora dimostrare che può andare in punta di piedi con i grandi ragazzi con la sua squadra di Aston Villa, i Lions hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) La leggenda dei Reds Steven Gerrard cercherà di mettere un’altra ammaccatura nelle speranze del titolo della Premier League del suo ex club quando ilsi recherà all’martedì 10 maggio. I Lions hanno vinto 3-1 a Burnley nel fine settimana, mentre la squadra di Jurgen Klopp è stata costretta ad accettare un punto nell’1-1 contro il Tottenham Hotspur. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Mentre Gerrard deve ancora dimostrare che può andare in punta di piedi con i grandi ragazzi con la sua squadra di, i Lions hanno ...

Advertising

periodicodaily : Aston Villa vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni #10maggio #premierleague - barcafansclasic : Steven Gerrad (Aston Villa) : 'Kami ingin Coutinho di sini musim depan' - Gennaro37144533 : @AlfredoPedulla Non può paragonare gli investimenti del city con quelli della Roma hanno speso 100 milioni e passa… - sportnotizie24 : #AstonVilla-#Liverpool, le probabili formazioni: Reds all'ultima spiaggia per il titolo - CalcioOggi : 40 milioni per Coutinho: annuncio UFFICIALE dell’allenatore - -