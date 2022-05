Assolombarda incontra Ministro Gelmini | al centro Pnrr | Città Metropolitana e economia territorio

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente Spada: “Servono misure strutturali sul tema energia per garantire la competitività delle imprese” Portare all’attenzione del Governo le considerazioni e le istanze disu alcuni temi strategici per le aziende di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia come ile la, oltre a condividere gli effetti dello scenario globale sulle imprese del. È con questo obiettivo che Alessandro Spada, Presidente di, e alcuni imprenditori delhannoto Mariastellaper gli Affari regionali e le Autonomie, nel corso del Consiglio Generale dell’Associazione, svoltosi quest’oggi presso Palazzo Gio Ponti in via Pantano 9. “Il forte ...

Con il programma #MeetAgain , SAPle aziende e le persone fisicamente per mostrare concretamente che lo scenario delle ...tappe saranno DIH Lombardia (Antenna territoriale di...E proprio le aziende saranno protagoniste di questo percorso formativo, come spiega Davide Ballabio, Direttore Area Sistema Formativo e Capitale Umano di. 'Il progetto presentato oggi ...