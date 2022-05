Assalto finale ad Azovstal, i russi provano l’irruzione dal ponte usato per evacuare i civili (Di lunedì 9 maggio 2022) Poco fa la russia ha ripreso l’Assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol. Nei giorni scorsi, con la mediazione dell’Onu, i soccorritori hanno portato fuori donne e bambini che si erano rifugiati nella fabbrica abbandonata. L’evacuazione dai bunker di Mariupol, però, si è fermata ai civili: i soldati ucraini sono ancora dentro il ventre della balena di acciaio e cemento. Determinati a resistere e a non abbandonare il presidio. «La resa per noi è inaccettabile», anche perché «non avremmo grandi possibilità di sopravvivere se venissimo catturati», ha affermato il capitano Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante del battaglione Azov, che nelle scorse ore ha parlato in una conferenza stampa online nell’acciaieria assediata. Assalto finale ad Azovstal: nuovi attacchi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Poco fa laa ha ripreso l’all’acciaieriadi Mariupol. Nei giorni scorsi, con la mediazione dell’Onu, i soccorritori hanno portato fuori donne e bambini che si erano rifugiati nella fabbrica abbandonata. L’evacuazione dai bunker di Mariupol, però, si è fermata ai: i soldati ucraini sono ancora dentro il ventre della balena di acciaio e cemento. Determinati a resistere e a non abbandonare il presidio. «La resa per noi è inaccettabile», anche perché «non avremmo grandi possibilità di sopravvivere se venissimo catturati», ha affermato il capitano Svyatoslav Kalina Palamar, vice comandante del battaglione Azov, che nelle scorse ore ha parlato in una conferenza stampa online nell’acciaieria assediata.ad: nuovi attacchi ...

