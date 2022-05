Ascolti tv: buon risultato per Rinascere, disastro BIG SHOW che chiude malissimo (Di lunedì 9 maggio 2022) Torna la nostra analisi dedicata ai dati auditel della prima serata e oggi ci concentriamo ovviamente sugli Ascolti dell’8 maggio 2022. Come sarà andata la sfida della domenica sera? Un palinsesto non troppo ricco quello di ieri con Canale 5 che ha schierato in prime time il flop BIG SHOW contro il film di Rai 1 Rinascere che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Treviso, che ha perso l’uso delle sue gambe in seguito a una sparatoria durante la quale è rimasto coinvolto. La storia di questo scambio di persona, che ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo, è stata raccontata nel film che si ispira al suo libro, Rinascere appunto. La storia di un ragazzo, una promessa del nuoto italiano, che poche ore prima di essere ferito nella sparatoria, aveva stabilito un tempo perfetto per partecipare alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Torna la nostra analisi dedicata ai dati auditel della prima serata e oggi ci concentriamo ovviamente suglidell’8 maggio 2022. Come sarà andata la sfida della domenica sera? Un palinsesto non troppo ricco quello di ieri con Canale 5 che ha schierato in prime time il flop BIGcontro il film di Rai 1che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Treviso, che ha perso l’uso delle sue gambe in seguito a una sparatoria durante la quale è rimasto coinvolto. La storia di questo scambio di persona, che ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo, è stata raccontata nel film che si ispira al suo libro,appunto. La storia di un ragazzo, una promessa del nuoto italiano, che poche ore prima di essere ferito nella sparatoria, aveva stabilito un tempo perfetto per partecipare alle ...

