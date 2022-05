(Di lunedì 9 maggio 2022) Parliamo di. Ieri sera, domenica 8, su Canale 5 c’è stata l’ultima puntata dello sfortunato show di Enrico Papi, Big Show. Rai1, invece, ha trasmesso Rinascere ilsulla vita di. Ilsulla vita di(interpretato da Giancarlo Commare) ha3.509.000 telespettatori, pari al 18,49% di share. L’ultima puntata di Big Show di Enrico Papi ha invece totalizzato 1.376.000 telespettatori, pari al 8,25% di share. #è una promessa del nuoto e il sogno delle Olimpiadi si sta realizzando, ma due colpi di pistola – per i quali non era il bersaglio – lo porteranno su una sedia a rotelle. Basato su una storia vera, #Rinascere, stasera, in prima serata su #Rai1 e ...

Advertising

StraNotizie : Ascolti tv 8 maggio: quanto ha fatto il film di Manuel Bortuzzo - tvzoomitalia : #Ascoltitv 8 maggio 2022 analisi: vince “Rinascere”, Fazio lotta con la F1, che doppia Milan-Verona. Papi crolla, G… - BITCHYFit : Ascolti tv 8 maggio: quanto ha fatto il film di Manuel Bortuzzo - emabrue : Analisi ascolti tv 8 maggio 2022: Vince “Rinascere”, Fazio lotta con la F1, che doppia Milan-Verona. Papi crolla, G… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 8 maggio 2022: vince Rinascere, la fiction su Manuel Bortuzzo -

...non va più in onda In occasione dell'ultima puntata di Detto Fatto andata in onda giovedì 5,...ha deciso di replicare alle accuse che le sono state recentemente rivolte circa i pessimi...Tv di ieri 82022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share Chi ha vinto ieri sera la gara dei ...Roma, 9 mag. (askanews) - Di seguito gli ascolti tv della Rai di domenica 8 maggio: Prima serata Rai 1 - RINASCERE: 18,5% - 3 milioni 509mila Rai 2 - THE ROOKIE: 3,5% - 730mila Rai2 - BLUE BLOODS: 3,5 ...L'appuntamento con Uomini e donne prosegue per tutto il mese di maggio su Canale 5 e ... la sua leadership dal punto di vista degli ascolti, registrando dei risultati a dir poco clamorosi in ...