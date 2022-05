Arthur pronto a lasciare la Juventus: offerta irrinunciabile, i bianconeri accettano (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno dei giocatori che, in estate, potrebbe lasciare la Juventus è Arthur; sul brasiliano, infatti, sembra esserci l’interesse di una big. Nel prossimo mercato estivo la Juventus ha intenzione di compiere una mini rivoluzione; l’obiettivo della società, infatti, è portare alla corte di Allegri quattro/cinque innesti per poter tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo. Missione non semplice ma che potrebbe essere facilitata da alcune cessioni; sono diversi i giocatori, da Alex Sandro a Kean passando per Rabiot, che in estate potrebbero lasciare la Juventus. Tra questi troviamo anche Arthur. LaPresseArrivato nell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona, Arthur non è mai riuscito ad imporsi come ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Uno dei giocatori che, in estate, potrebbela; sul brasiliano, infatti, sembra esserci l’interesse di una big. Nel prossimo mercato estivo laha intenzione di compiere una mini rivoluzione; l’obiettivo della società, infatti, è portare alla corte di Allegri quattro/cinque innesti per poter tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo. Missione non semplice ma che potrebbe essere facilitata da alcune cessioni; sono diversi i giocatori, da Alex Sandro a Kean passando per Rabiot, che in estate potrebberola. Tra questi troviamo anche. LaPresseArrivato nell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona,non è mai riuscito ad imporsi come ...

