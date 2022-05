Arriva il bonus anti-inflazione, vale 200 euro: a chi spetta e quando (Di lunedì 9 maggio 2022) È in arrivo una importante novità in vista della prossima estate grazie al nuovo Decreto Aiuti: bonus anti-inflazione da 200 euro Mario Draghi presenta il Decreto Aiuti (Foto ANSA)Il mese di luglio sarà ricco di importanti novità grazie al nuovo bonus anti-inflazione da 200 euro che sarà messo a disposizione di tutti i pensionati italiani. Si tratta di una mossa del Governo inserita all’interno del nuovo Decreto Aiuti che servirà per affrontare l’aumento delle spese in famiglia. Il bonus in questione sarà messo a disposizione di pensionati e lavoratori con una soglia di reddito al di sotto dei 35 mila euro. Una mossa molto importante soprattutto per i pensionati in quanto nel mese di luglio sarà a loro ... Leggi su direttanews (Di lunedì 9 maggio 2022) È in arrivo una importante novità in vista della prossima estate grazie al nuovo Decreto Aiuti:da 200Mario Draghi presenta il Decreto Aiuti (Foto ANSA)Il mese di luglio sarà ricco di importnovità grazie al nuovoda 200che sarà messo a disposizione di tutti i pensionati italiani. Si tratta di una mossa del Governo inserita all’interno del nuovo Decreto Aiuti che servirà per affrontare l’aumento delle spese in famiglia. Ilin questione sarà messo a disposizione di pensionati e lavoratori con una soglia di reddito al di sotto dei 35 mila. Una mossa molto importante soprattutto per i pensionati in quanto nel mese di luglio sarà a loro ...

