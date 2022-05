Arditti sbeffeggia la Russia | “Sanno fare meglio le parate della guerra” Il silenzio di Putin

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Che cosa ha in mente diVladimiralla luce di quanto detto durante la parata a Mosca? Nell'edizione del 9 maggio de L'Aria che Tira, programma tv mattutino di La7 condotto da Francesco Magnani, è ospite Roberto, giornalista ed ex direttore de Il Tempo, che analizza le future mosse del presidentein merito allain Ucraina: “Questo dinon è il discorso di battaglia a tutto spiano che molti si aspettavano e credo che soprattutto noi in Europa dobbiamo cogliere questo elemento. Laattuale è un paese sotto lo stretto controllo dei servizi di intelligence, l'intera popolazione,sa perfettamente quanta partepopolazione russa è molto perplessa su quello che ...