Arbitro Juventus Inter finale Coppa Italia: scelto il fischietto del match (Di lunedì 9 maggio 2022) . Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Olimpico La Juve affronta l'Inter mercoledì, in occasione della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma. Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale dell'incontro. Sarà il fischietto di Valeri a dirigere la sfida, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti. Il quarto uomo sarà Sozza, con Di Paolo al Var e Abisso all'Avar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

