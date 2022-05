Arbitri, Bergonzi: “Marinelli maluccio, il rigore del Venezia non esiste. Bravissimo Sozza, miglior profilo giovane in Italia. Bene anche la coppia Manganiello-Banti” (Di lunedì 9 maggio 2022) Arbitri Bergonzi – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A. Episodi della 36a giornata. Partiamo dal primo match: Inter-Empoli “Mah, tutto sommato, la coppia Manganiello-Banti ha fatto Bene nonostante qualche polemica. Giusto togliere il rigore su Barella con il VAR anche se, onestamente, dal campo sembrava rigore anche a me e lo avrei fischiato anch’io. Poi il VAR serve esattamente a questo: a vedere gli errori e rimediare. Quindi molto bravi. Un’azione che, a mio avviso, andava rivista meglio, è quella che porta al 2-2 dell’Inter. C’è un fallo abbastanza netto di Barella su Asllani. L’azione ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro, ex arbitro di Serie A. Episodi della 36a giornata. Partiamo dal primo match: Inter-Empoli “Mah, tutto sommato, laha fattononostante qualche polemica. Giusto togliere ilsu Barella con il VARse, onestamente, dal campo sembravaa me e lo avrei fischiato anch’io. Poi il VAR serve esattamente a questo: a vedere gli errori e rimediare. Quindi molto bravi. Un’azione che, a mio avviso, andava rivista meglio, è quella che porta al 2-2 dell’Inter. C’è un fallo abbastanza netto di Barella su Asllani. L’azione ...

