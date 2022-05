(Di lunedì 9 maggio 2022) Daarriva un nuovoaffinché il Parlamento italiano discuta finalmente gli emendamenti alla legge 91/92 che regola il percorso con cui si può diventare cittadini italiani Le motivazioni della necessità di un percorso spedito e libero dall’ostruzionismo sono elencate in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della stessa associazione dei cittadini. Come L'articolo proviene da Consumatore.com.

Appello CittadinanzAttiva: calendarizziamo lo Ius Scholae Italiani senza cittadinanza e le altre associazioni chiedono a gran voce di smettere di temporeggiare e calendarizzare lo Ius Scholae.