Anziani e spot tv ingannevoli | perché approfittarsi della salute di cittadini indifesi?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Faccio il medico da 41 anni e gioco a golf da 25. Ho quindi sia l’età che la traumatologia sportiva per avere dolori alle mani che sono distribuiti equamente. Metto un tutore notturno consigliatomi dal mio amico e collega espertomano. Ma non tutti possono avere la fortuna che ho io e spesso entrano in quella rete di consigli di amici o di pubblicità televisiveo, quanto meno, non chiare. Se poi a tutto ciò si aggiunge una età molto maggioremia è facile voler provare a tutti i costi a limitare il dolore e la disabilità. Senza chiedere aiuto. E’ ciò che è successo ad un signore di 88 anni, che io conosco bene, che ha visto una pubblicità televisiva che gli ha fatto sperare di risolvere brillantemente il suo dolore forse dovuto ad una infiammazione su base artrosica simile alla mia. Ha chiamato il numero in ...