Anziana trovata morta a Udine | fermato il vicino di casa ai domiciliari

Advertising

ilgiornale : L'anziana, una pensionata di 74 anni, è stata trovata senza vita nella sua camera da letto. Per il delitto è stato… - ProDocente : Udine, anziana trovata morta in casa: fermato il vicino, era evaso dai domiciliari Il figlio aveva cercato di uccid… - CatelliRossella : ??????Anziana trovata morta:fermato vicino casa,era ai domiciliari - Friuli V. G. - - ParliamoDiNews : Giallo a Udine, anziana trovata morta seminuda: fermato il vicino di casa #cadavere #Udine - larampait : #Anziana trovata morta: fermato #vicino #casa -

Sarebbe lui l'autore del delitto di Laura Toffoli, la 74enne sua vicina di appartamento,morta sabato mattina dal figlio 42enne, Manuel, che, come ogni sabato, si era recato a farle visita. L'...L'omicida della porta accanto. A Udine una donna di 74 anni, Lauretta Toffoli, è statamorta ieri pomeriggio nel suo appartamento in uno stabile Ater. A ucciderla, presumibilmente,...dell'...L'anziana era all'interno dell'autovettura col capo chino sullo sterzo e le mani sulla fronte, poco prima aveva perso i .... All'interno dell'autovettura hanno trovato infatti l'anziana col capo chino ...C'è un fermo per l'omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne pensionata trovata priva di vita dal figlio, sabato pomeriggio, nell'appartamento Ater (edilizia popolare) di via Della Valle, a Udine, in cu ...