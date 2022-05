Anticipazioni Una Vita, Rosina e Carmen in lotta per il Nuovo Secolo XX (Di lunedì 9 maggio 2022) Una nuova «guerra» è in arrivo ad Acacias e questa volta non saranno i Bacigalupe e i Quesada a lottare tra loro, bensì due donne, Carmen e Rosina. Le Anticipazioni di Una Vita, infatti, segnalano che la moglie di Ramon e quella di Liberto avranno la stessa idea, ossia acquisire il ristorante Nuovo Secolo XX dopo la fuga degli Olmedo e questo le metterà l'una contro l'altra. Roberto, Sabina e Miguel, dopo essere stati smascherati da Daniela che, per amore del ragazzo, deciderà di non denunciare i suoi nonni, non avranno altra scelta se non quella di scappare dal quartiere. A complicare la loro già controversa e compromessa situazione, ci penserà anche l'insolita iniziativa di Miguel che organizzerà un furto in casa di Marcos. Quest'ultimo, però, scoprirà il giovane ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 9 maggio 2022) Una nuova «guerra» è in arrivo ad Acacias e questa volta non saranno i Bacigalupe e i Quesada are tra loro, bensì due donne,. Ledi Una, infatti, segnalano che la moglie di Ramon e quella di Liberto avranno la stessa idea, ossia acquisire il ristoranteXX dopo la fuga degli Olmedo e questo le metterà l'una contro l'altra. Roberto, Sabina e Miguel, dopo essere stati smascherati da Daniela che, per amore del ragazzo, deciderà di non denunciare i suoi nonni, non avranno altra scelta se non quella di scappare dal quartiere. A complicare la loro già controversa e compromessa situazione, ci penserà anche l'insolita iniziativa di Miguel che organizzerà un furto in casa di Marcos. Quest'ultimo, però, scoprirà il giovane ...

