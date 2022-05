Anticipazioni Isola dei Famosi 9 maggio | cambia di nuovo tutto in Honduras Eliminazioni e sorprese

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 9 maggio 2022)deipuntata del 9. Questa sera, lunedì 9, andrà in onda una nuova puntata dell’dei2022. Come di consueto, in diretta in prime time su Canale 5, ci sarà la conduttrice Ilary Blasi, accompagnata dai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Si preannuncia una puntata ricca di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dei, entrano due nuovi naufraghi,e scontridei, piovono squalifiche. Liti,e il destino dei ...