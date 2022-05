Andiamo verso un' estate senza restrizioni. Costa: "Dopo 15 giugno ci saranno le condizioni" (Di lunedì 9 maggio 2022) "Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell'allentamento, Dopo due anni da parte dei cittadini c'è una responsabilità diversa, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Il Paese e il governo hanno scelto la gradualità per affrontare la pandemia, nelle misure restrittive e nell'allentamento,due anni da parte dei cittadini c'è una responsabilità diversa, in ...

Advertising

messaggidivita : @dottorbarbieri Ci schiantiamo a 300 all’ora. Andiamo verso la distruzione totale del nostro tessuto produttivo. - ASfirro : Più andiamo verso il termine della stagione e più penso che questo è stato un anno di prove e sopravvivenze per l'… - caroladipalo : RT @mengoniistheway: Il TikToker ha raggiunto 150K followers e andiamo verso il milione di mi piace ???? - TorciaPolitica : RT @LaVeritaWeb: Il ministro degli Esteri russo diceva: «Dietro la “solidarietà transatlantica” c’è un disegno anti russo. La pacificazione… - CislNazionale : RT @FitCisl: Abbiamo aperto le procedure di raffreddamento in @ENAVSpA come da legge 146/90 per il rinnovo del contratto collettivo naziona… -