Ancora un SMS PosteInfo per anomalia conto e accessi sospetti ma è fake (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa primavera non poteva passare inosservata senza l’arrivo di un nuovo SMS PosteInfo sugli smartphone di tanti italiani. Si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei cittadini ma anche di Poste Italiane, anch’essa vittima del raggiro che potrebbe fare più di qualche vittima. Il nuovo SMS PosteInfo ha un testo un po’ diverso rispetto a quelli che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi. Ci si focalizza cioè su un anomalia del conto per accessi sospetti a quest’ultimo. Il succo della questione non cambia, semmai c’è un tono più allarmistico della comunicazione che diventa per questo molto più pericolosa. Risulta alquanto ovvio che più di qualcuno si senta in dovere di controllare quale sia la situazione del suo home banking e magari decida di visitare il link ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa primavera non poteva passare inosservata senza l’arrivo di un nuovo SMSsugli smartphone di tanti italiani. Si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei cittadini ma anche di Poste Italiane, anch’essa vittima del raggiro che potrebbe fare più di qualche vittima. Il nuovo SMSha un testo un po’ diverso rispetto a quelli che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi. Ci si focalizza cioè su undelpera quest’ultimo. Il succo della questione non cambia, semmai c’è un tono più allarmistico della comunicazione che diventa per questo molto più pericolosa. Risulta alquanto ovvio che più di qualcuno si senta in dovere di controllare quale sia la situazione del suo home banking e magari decida di visitare il link ...

Advertising

la_patrizia_ : @ice24man Allora SMS e DeJong e io svengo. Poi compro 3 maglie. Quella di Chicco Chiesa ancora non l’ho presa… - Sms_Ita : Il @FCBarcelona non ha ancora un formal wear partner e l’allenatore ha attirato l’attenzione, indossando capi del m… - AbissoSilente : #Buongiorno #tim @TIM_Official Ancora la spia del modem è rossa. Ho fatto la diagnostica sul modem con la app mytim… - ennemme : 2001, meglio (in questi giorni giravano ancora sms che ritenevano impossibile un secondo trionfo berlusconiano, il… - milanecon : Intry è morto da un discreto pezzo (dai tempi di SMS e delle cose formali almeno), il fatto che il suo fantasma si… -